স্পোর্টস ডেস্ক : কেউ যা করেনি এবার তাই করে দেখালেন আশরাফুল। করোনাভাইরাসের এই দুর্যোগময় সময়ে অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে নিজের দুটি ব্যাট নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। তবে নিলামে ব্যাট বিক্রির আগেই অসহায়দের জন্য অবদান রেখে যাচ্ছেন দেশের ক্রিকেটের সাবেক অধিনায়ক।

আশরাফুল জাতীয় দলে নেই। তবে বিসিবির প্রথম শ্রেণির চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার তিনি। ‘এ’ গ্রেডে থাকা আশরাফুল বিসিবি থেকে পাওয়া তিন মাসের বেতনের পুরোটাই ব্যয় করছেন অসহায়দের মাঝে।

আশরাফুল বলেন, তিন মাসের বেতন তো খুব বেশি নয়। ৮১-৮২ হাজার টাকা। ব্যাটটা নিলামে বিক্রি হলে বড় কিছু করতে পারবো। তার আগে আপাতত অসহায়দের জন্য এতটুকুই করতে পেরেছি। আরো করার ইচ্ছা আছে। আশরাফুলে নিলামে তুলতে চান তার সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরির ইতিহাস গড়া ব্যাট এবং কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরির ব্যাটটি।

অন্যদিকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই সরব বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পেসার রুবেল হোসেন। কখনও সচেতনতামূলক বার্তা, আবার কখনও অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য- নিজের সাধ্যমতো করে যাচ্ছেন রুবেল।

নিজ শহর বাগেরহাটে স্থানীয় প্রশাসনে দিয়েছেন ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, মওকুফ করেছেন নিজের বাড়ি ভাড়াটিয়াদের ভাড়া। এছাড়া যখন যেখানে পারছেন ত্রাণ দিয়ে যাচ্ছেন জাতীয় দলের এ গতিতারকা।

এবার তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তার মতে, কেউ যদি বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করে, তাহলে আল্লাহই সেই ব্যক্তির সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেবেন।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করুন। আপনি বিপদে পড়লে আল্লাহর পক্ষ থেকে, কেউ আপনাকে সাহায্য করবে।’