জামালপুরে শিক্ষার্থীদের মেস ভাড়া মওকুফের দাবি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

মোঃ ইমরান মাহমুদ, জামালপুর :

সারাবিশ্বে করোনা কভিড-১৯ (COVID-19) ভাইরাসের কারণে দেশব্যাপী সৃষ্ট অর্থ সংকটের দরুন জামালপুরের বাসা/মেসসমূহের ভাড়ার বিষয়ে বাসা মালিকদের সহনশীল হওয়ার দাবি জানিয়েছে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, জামালপুর জেলা শাখা।

আজ ২৮ এপ্রিল,২০২০ইং রোজ মঙ্গলবার ইশা ছাত্র আন্দোলন, জামালপুর জেলা শাখার সভাপতি- মুহাম্মদ আশেক মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক- মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আল-মাসঊদের গণমাধ্যমে দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে মেস মালিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি এ সংকটপূর্ণ সময়ে ছাত্রদের প্রতি সহনশীল হওয়ার আহবান জানান।

যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনা (COVID-19) ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত ১৮ই মার্চ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জামালপুরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মেস ভাড়া নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। উল্লেখ্য যে, মেস মালিকরা ভাড়া আদায়ের জন্য শিক্ষার্থীদের নানা ভাবে চাপ দিচ্ছেন। অভিভাবকদের আয় বন্ধ হওয়ায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের মেস ভাড়া পরিশোধ করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

উক্ত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নেতৃদ্বয় জামালপুরের সকল মেস মালিকের প্রতি মেস ভাড়া মওকুফ করার জন্য মানবিক আহবান জানান। এছাড়া নেতৃদ্বয় সকল ছাত্র সংগঠনকে উক্ত বিষয়ে জনসচেতনতার জন্য কাজ করার আহবান জানান এবং পাশাপাশি জামালপুর পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে মেস ভাড়া মওকুফ করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান।