ত্রাণ তহবিলে টাকা দিন, বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন করে দেব : আফ্রিদি

স্পোর্টস ডেস্ক : কথায় আছে ”ম’রা হাতি লাখ টাকা”। কথাটা পাকিস্তানি গ্রেট শহিদ আফ্রিদির ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। অবসরের পরেও তার জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। অনেক বড় বড় ব্র্যান্ড তার ইমেজ ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হয়েছে। বিজ্ঞাপন করে এখনও বিপুল অংকের আয় করেন আফ্রিদি। তবে এবার আর টাকা চান না পাকিস্তানের সাবেক অল-রাউন্ডারের। এখন দেখার বিষয়, আফ্রিদির এই আহ্বানে কারা কারা সাড়া দেয়।

তার করোনা ত্রাণ তহবিলে অর্থ দিলে বিনামূল্যে সেই প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং করে দেওয়ার ঘোষণা দিলেন তিনি। করোনা মহামা’রীতে বিপ’র্যস্ত হয়ে পড়েছে সারাবিশ্ব। পাকিস্তানও তার ব্যতিক্রম নয়। সবচেয়ে বেশি বি’পদে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষজন। রাস্তাঘাট-দোকানপাট ব’ন্ধ থাকায় তাদের আয় ব’ন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে হাড়ি চড়ছে না। তাদের বেঁচে থাকাই এখন ক’ঠিন। বিত্তবানদের একটু সহায়তা হয়তো অনেকের জীবন বাঁচাতে পারে।

এই মানুষগুলোর পেছনে বিশ্বের অনেক নামীদামি ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়েছেন। শহিদ আফ্রিদিও নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা তো একজন ব্যক্তির পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই আফ্রিদি আহ্বান জানিয়েছেন সাহায্যের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিওে আফ্রিদি বলেছেন, ‘আমি সৌভাগ্যবান যে, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের জন্য বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এখন করোনা আক্রা’ন্তদের জন্য কাজ করছি। সমস্ত ব্র্যান্ডের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে : ব্যক্তিগতভাবে বিনা পারিশ্রমিকে ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করব, তার বিনিময়ে আমি শুধু রেশন আর ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য চাই।’