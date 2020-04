ধোনির স্ত্রীর এক ছবিতেই কাঁপছে নেট দুনিয়া

রোববার (১৯ এপ্রিল) নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি আপলোড করেন মহেন্দ্র সিং ধোনির স্ত্রী সাক্ষী। যেখানে দেখা যায় ধোনি শুয়ে আছেন আর তার স্ত্রী ধোনির পায়ে কামড় দিতে চাচ্ছেন।

ছবিটা প্রকাশ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায়। এরপরই শুরু নানা জল্পনা কল্পনা। হয়তো মজার ছলেই এমনটা করেছেন ধোনির স্ত্রী। অনেকে আবার এটি অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন।

প্রসঙ্গত, অনেক দিন হলো মাঠে নেই ধোনি। সেই বিশ্বকাপের পর আর দেখা যায়নি ২২ গজে। যদি আইপিএল দিয়ে ফেরার কথা ছিল তার। কিন্তু করোনার কারণে আইপিএল পিছিয়ে যাওয়ায় সেটাও আপাতত হচ্ছে না।

