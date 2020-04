পোশাক খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন

করোনা পরিস্থিতিতে মধ্যেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্প খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করে টেলিফোন করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী স্টিফ্যান লোফভ্যান।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং জানিয়েছে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রেস উইং আরো জানায়, শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী একথা জানিয়েছেন। দুই নেতা প্রায় ১৫ মিনিট টেলিফোনে কথা বলেন।

এ সময় সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করেছেন বিশ্বের এই ক্রান্তিকালে সুইডেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের কোনো ক্রয়াদেশ বাতিল করবে না।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস-সচিব ইহসানুল করিমের বরাত দিয়ে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শেখ হাসিনাও সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই রফতানিমুখী পোশাক শিল্প খোলা হয়েছে। পাশাপাশি করোনার অচলাবস্থা সত্ত্বেও বিশ্বের তৈরি পোশাক শিল্পের চাহিদা পূরণ করবে বাংলাদেশ, আশাবাদ জানান শেখ হাসিনা।