❖ প্রশ্ন: সহীহ হাদিস কাকে বলে?

উত্তরঃ

‘সহিহ’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন:

هو ما نقله العدل تام الضبط متصل السند غيرمعلل ولا شاذ

“যে হাদিস মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, রাবী (বর্ণনাকারী) আদিল (সততা ও ন্যায়-নীতিবান) ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হয় এবং সনদটি শায (অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরিত নয়) কিংবা মুআল্লাল (হাদিসের মূল মতন গোপন ত্রুটি যুক্ত) নয়; এমন হাদিস কে সহিহ বলে।

