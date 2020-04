ফারিক নায়েক ডাঃ জাকির নায়েকের ছেলে।তিনি সৌদির শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ,কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র।

ফারিক নায়েক ডাঃ জাকির নায়েকের ছেলে।তিনি সৌদির শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ,কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র।

তিনি কুরআনে হাফেজ, ইংরেজী এবং আরবী দুই ভাষাতেই সাবলিল লেকচার দিতে পারেন |

বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে রেফারেন্সও দিতে পারেন |

এমন কি বলা হচ্ছে ফারিক নায়েক জাকির নায়েকের চেয়েও জ্ঞানী |

ইসলামী চিন্তাবিদ ও গভেষক ডাঃ জাকির নায়েক এর সুযোগ্য উত্তরসূরি পুত্র ফারিক নায়েক ।

এই ফারিক ভাই 13 বছর বয়সে হাফেজ হয়েছেন,

8 বছর বয়স থেকে লেকচার দেওয়া শুরু করেছেন,

সব থেকে বড় লেকচার দিয়েছেন 14 বছর বয়সে 45 মিনিট.

119 টি উদ্ধিতি দিয়েছেন

তার মধ্যে 56 টি কোরান (QURAN) থেকে.

52 টি বাইবেল থেকে.

11 টি হাদিস থেকে.