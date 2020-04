বিশ্বব্যাপী আক্রান্ত ৩১ লক্ষাধিক, সুস্থ সাড়ে ৯ লাখ

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে আরও ছয় হাজার ৩৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, সবমিলিয়ে বিশ্বজুড়ে দুই লাখ ১৭ হাজার ৮১৩ জনের মৃত্যু হলো। আর আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১ লাখ সাড়ে ৩৬ হাজারে। তবে সুস্থ হয়েছে ৯ লাখ ৫৩ হাজারের বেশি মানুষ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় সংক্রমণ ও মৃতুর হার কমে এলেও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৫ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে দুই ৪৭০ জনের। সবমিলিয়ে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি। আর মৃত্যু হয়েছে ৫৯ হাজার ২৬৬ জনের।

মৃত্যুর দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর ইতালির অবস্থান। দেশটিতে দুই লাখ এক হাজার ৫০৫ জন আক্রান্তের বিপরীতে মৃত্যু হয়েছে ২৭ হাজার ৩৫৯ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ৩৮২ জন। শুরুর দিকে করোনার যে তাণ্ডব ইতালিতে চলছিল, তা এখন অনেকটাই স্থিমিত হয়ে গেছে।

ইতালির পর সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে স্পেনের। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ২৩ হাজার ৮২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে দুই লাখ ৩২ হাজার ১২৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় স্পেনে ৩০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার কমে আসায় সেখানে লকডাউন শিথিলের কথা জানিয়েছে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ।

ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সে তৃতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে। ফ্রান্সে এখন পর্যন্ত প্রায় এক লাখ ৬৬ হাজার আক্রান্ত রোগীর বিপরীতে মৃত্যু হয়েছে ২৩ হাজার ৬৬০ জনের। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ লকডাউন শিথিলের কথা জানালেও ফ্রান্স আগামী মাস পর্যন্ত তা বাড়িয়েছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যে এখনও মৃত্যুর হার অনেকটাই বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটি আরও ৫৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে যুক্তরাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ২১ হাজার ৬৭৮ জনের। আর দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ৬১ হাজারের বেশি।

এদিকে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার হলেও সেখানে মৃত্যুর হার তুলনামূলক কম। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ছয় হাজার ৩১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ইরানে পাঁচ হাজার ৮৭৭ জন ও চীনে ৪ হাজার ৬৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।