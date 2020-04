ভূঞাপুরে ওয়েলডিং কর্মচারী করোনা আক্রান্ত, বেড়ে ৬

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসে আরও একজন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত ব্যক্তি উপজেলার অলোয়া ইউনিয়নের চরনিকলা গ্রামের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) রাতে টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন ডা. ওয়াহীদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, নতুন আক্রান্ত ব্যক্তি গাজীপুরের সফিপুরে একটি ওয়েলডিংয়ের দোকানে কাজ করতো। ১৫ দিন আগে শ্বাস কষ্ট নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। এরপর ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে করোনার নমুনা নেয়া হলে করোনার উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।

তিনি আবার নিজেই টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার নমুনা দিলে সেখানেও করোনা উপসর্গ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আবার গত ২৫ এপ্রিল সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর খাজা ইউনুছ আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষা করালে মঙ্গলবার রাতে করোনার জীবাণু পাওয়া যায়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মহীউদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নতুন আক্রান্ত লোকটি তার বাড়িতে প্রশাসনের সহায়তায় হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। তার বাড়ীসহ আশে পাশের আরও ৪ টি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, এ উপজেলায় মোট ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এরআগে করোনায় আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ২ জন সুস্থ্য হয়ে বাড়িতে ফিরছেন।