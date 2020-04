মানবিক সহায়তায় মেয়র মজিদ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহী-১ আসনের সাংসদ ও সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরীর পক্ষ থেকে গোদাগাাড়ী উপজেলার কাঁকানহাট পৌর এলাকায় করোনা মহাদুর্যোগে গরীব ও দুস্থদের মাঝে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে খাদ্যশস্য বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন পৌর মেয়র আব্দুল মজিদ মাস্টার।স্থানীয় সাংসদের আহবানে সাড়া দিয়ে যেকোনো দুর্যোগে মানবিক সহায়তা নিয়ে ছুটে চলেছেন, আর এখানেই তিনি অন্যদের থেকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার ভাললাগার পৃথক জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি উপজেলার সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পুরুষ হয়ে উঠেছেন।সংশ্লিস্ট সুত্র জানা গেছে, কাঁকনহাট পৌরসভার জনসংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার এবং ভোটার প্রায় ১৪ হাজার, মোট জনসংখ্যার মধ্যে অতিদরিদ্র প্রায় ৭ হাজার ও দরিদ্র প্রায় ৯ হাজার। জানা গেছে, কাঁকনহাট পৌরসভায় করোনা দুর্যোগের শুরু থেকে প্রথম দফায় ১৯৫ জন মানুষকে মাথা পিছু ১০ কেজি চাল, ৪ কেজি আটা, এক লিটার তেল, একটি সাবান, ২ কেজি আলু, এক কেজি লবন খাদ্য সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় দফায় ১১০ জন, তৃতীয় দফায় ৫০০ জনকে দেয়া হয়েছে এবং চতুর্থ দফায় ৪০০ জনকে সমপরিমাণ খাদ্য সহায়তা দেয়া হবে। এছাড়াও জিআর প্রকল্পের ২০ হাজার টকা মাথা পিছু ২০০ টাকা করে ১০০ জনকে দেয়া হয়েছে এবং শিশুখাদ্য হিসেবে ২০ জনকে ২০ প্যাকেট দুধ দেয়া হয়েছে। এদিকে দ্বিতীয় দফায় জিআর প্রকল্পের ২০ হাজার টাকা মাথা পিছু ৫০০ টাকা করে ৪০ জনকে দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে সরকারী সহায়তা হিসেবে এসব বিতরণ করা হয়েছে।অপরদিকে স্থানীয় সাংসদ ও সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরীর আহবানে সাড়া দিয়ে তার পক্ষে মেয়র আব্দুল মজিদ মাস্টার তান ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়ে আসছেন যা চলমান রয়েছে।স্থানীয় সাংসদের পক্ষে মেয়র তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রথম দফায় নিম্ন আয়ের কর্মহীন প্রায় এক হাজার ও দ্বিতীয় দফায় ১০৫ জন এবং ৪৪ জন সমিল শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন। এছাড়াও প্রায় ১৬ হাজার মাস্ক, খেজুর ( ওজন ২ কেজি ) প্রায় সাড়ে ৬ হাজার প্যাকেট, পৌরসভার প্রতিটি মসজিদ- মন্দির- গীর্জায় সাবান দিয়েছেন। পৌরসভার প্রতিটি রাস্তায় প্রতিদিন গাড়ী দিয়ে জীবানুনাশক ওষুধ স্প্রে করা, ড্রেন পরিস্কার, পৌরসভার একটি গাড়ী দেয়া হয়েছে পৌর এলাকায় করোনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃস্টির জন্য প্রচারণা ও খাদ্য সহায়তা ঘরে ঘরে পৌচ্ছে দিতে কাজ করছে। অন্যদিকে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে সপ্তাহের শনিবার ও মঙ্গলবার দুই দিন স্কুল মাঠে হাট বসানো ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে। আবার প্রতিদিন তো তার কার্যালয়ে অাশা অসংখ্য মানুণের আবদার তাকে পুরুণ করতে হচ্ছে।এছাড়াও করোনা দুর্যোগে পৌর নাগরিকগণের কথা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক ছুটিসহ সব ছুটি বাতিল করে মেয়র আব্দুল মজিদ প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কার্যালয়ে অবস্থান করে সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। এব্যাপারে কাঁকনহাট পৌর মেয়র আব্দুল মজিদ মাস্টার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং স্থানীয় সাংসদের একজন কর্মী হিসেবে তিনি তার পৌরসভার নাগরিকগণের উত্তম সেবা নিশ্চিত করণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, শুধু করোনা নয়, যেকোনো দুর্যোগে পৌরসভার সর্বশ্রেণী-পেশার মানুষের পাশে তিনি রয়েছেন।তিনি বলেন, এসব সেবা আগামি দিনেও অব্যহত থাকবে ইনশাল্লাহ্। তিনি আরে বলেন, নির্বাচিত একজন দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার নিজেরও তো একটা দায়িত্ব রয়েছে যেকোনো দুর্যোগে এসব মানুষের পার্শ্বে দাড়ানো সেই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে তাকে অনেক কাজ করতে হচ্ছে।#