রায়পুরে যুবকের আত্মহত্যা!

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলায় এক যুবক আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। ঐ যুবকের নাম সৌরভ দাস (২৬)। তিনি রায়পুর পৌরসভার উত্তর দেনায়েতপুর গ্রামের দাস বাড়ির সুভাষ দাসের পুত্র।

আজ সকালে (২৯ এপ্রিল) রায়পুর থানা পুলিশ সৌরভের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৯এপ্রিল) পৌরশহরের গোডাউন রোডে অবস্থিত সৌরভ শিল্পালয় নামের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সৌরভকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পরে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রায়পুর থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক মো. জুয়েল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তোতা মিয়া মিয়া জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। কি কারণে আত্মহত্যা করেছে এ মুহূর্তে তা বলা সম্ভব না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে বলা যাবে।