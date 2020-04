লক্ষ্মীপুরে পথচারীদের মুখে মাক্স পড়িয়ে দিলেন (ওসি) আজিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুর সদর (মডেল) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আজিজুর রহমান মিয়া সাধারণ পথচারী ও ক্ষুদ্র ফুল-ব্যবসায়ীদের মুখে নিজ হাতে মাক্স পড়িয়ে দিতে দেখা গেছে। ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগব্যবস্থা ফেইসবুকে প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে সদর উপজেলার দালালবাজার ও জেলা শহরের বিভিন্নস্থানে এ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সামগ্রী মাক্স ও হ্যন্ড গ্লাপস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

জানতে চাইলে (ওসি) আজিজুর রহমান বলেন, ‘করোনা-ভাইরাস’ প্রতিরোধে মানুষকে স্বাস্থ্য ভিত্তি মেনে চলতে আমরা সবসময় সচেতনতামূলক লিফলেট ও প্রতিটি হাট-বাজারে গণসচেতনতামূলক সর্তক বার্তা দিয়ে আসছি। (আজ) মাক্স,হ্যান্ড গ্লাপস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় চলাচল করতে বারবার নির্দেশ দিয়ে আসছি।