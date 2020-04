সুন্দরগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন সচিব

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধা জেলার কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ত্রাণ সম্বনয়কারি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নূর উর রহমান অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি দেখার জন্য গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ২৯ এপ্রিল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়ে সুন্দরগঞ্জ বাজার,মীরগঞ্জ হাট ও বামনডাঙ্গাসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় করোনা ভাইরাসের সামাজিক দুরত্ব ও নিরাপত্তার বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন।

এরপর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেন সচিব মো. নূর উর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আলমগীর কবির, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী লুতফুল হাসান,উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম সরকার, পৌর মেয়র আব্দুল্লাহ আল মামুন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল জামান প্রমুখ। এছাড়াও গত ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ গাইবান্ধা জেলা কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সচিব মো. নূর উর রহমান।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও গাইবান্ধা-২ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহাবুব আরা বেগম গিনি। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান সরকার আতা, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. এবিএম আবু হানিফ প্রমুখ