সুবর্ণচরে ১০ টাকার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর চাউল বিতরণে অনিয়ম,ডিলারশিপ বাতিল এবং অর্থদণ্ড আদায়।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন,জেলা প্রতিনিধি,নোয়াখালী।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে ডিলার মো. ইউনূসকে ডিলারশিপ বাতিল ও অর্থদণ্ড করেছে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ভ্রাম্যমাণ আদালত।

জানা যায়, ডিলার মো. ইউনূস চরক্লার্ক ইউনিয়নের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের চালের ডিলার ছিল এবং সে একই ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ ইদ্রিসের ছেলে।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুর ২টার দিকে সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এএসএম ইবনুল হাসান ফোনে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন বলেন, চাল বিতরণের অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা পেয়ে ডিলারশিপ বাতিলসহ অভিযুক্ত ডিলারকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গত সোমবার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ১০টাকা মূল্যের চাল তদারকি করতে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। তখন বিপুল সংখ্যক কার্ডের চাল বিতরণে অনিয়ম ধরা পড়লে ওই ডিলারকে তাৎক্ষণিক ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং পরে বুধবার দুপুরের দিকে অভিযুক্ত ওই ডিলারের ডিলারশিপ ও বাতিল করা হয়।