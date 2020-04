হত্যাকারি প্রিন্স সালমানের কাছে ক্লাব বিক্রি করবেন না: খাদিজা

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমানের কাছে ‘নিউক্যাসল ইউনাইটেড ক্লাব’ বিক্রি না করার জন্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি কনস্যুলেটে নিহত সাংবাদিক জামাল খাশোগির বাগদত্তা খাদিজা চেংগিজ।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এ খবর প্রচারিত হয় যে, ইংলিশ ফুটবল টিম নিউক্যাসল ইউনাইটেডের ৮০ শতাংশ মালিকানা কিনতে যাচ্ছে যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমানের নিয়ন্ত্রণে থাকা সৌদি পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড।

মঙ্গলবার খাদিজা চেংগিজির পক্ষ থেকে তার আইনজীবী বলেছেন, জামাল খাশোগির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এই লেনদেন বন্ধ করা উচিত। খাদিজা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, ইংলিশ ফুটবলে এমন কাউকে স্থান দেয়া উচিত হবে না যার হাত নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত।

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের সৌদি কনস্যুলেটের ভেতর নির্মমভাবে নিহত হন প্রখ্যাত সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি। এক সময় সৌদি রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত হলেও পরবর্তীতে তিনি রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচকে পরিণত হয়েছিলেন।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনের পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোর তদন্ত প্রতিবেদনে ওই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা হিসেবে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমানের নাম উঠে এলেও তিনি তা অস্বীকার করেছেন। ক্ষমতা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর প্রভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত এ অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছেন মোহাম্মাদ বিন সালমান।