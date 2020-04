অভিনেত্রী সামারার পর্ণ ভিডিও ফাঁস !

নিজের আপত্তিকর ভিডিও ফাঁস হওয়ার পর মিডিয়া জগৎ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানি মডেল ও অভিনেত্রী রাবি পিরজাদা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হুমকি দিয়ে ভিডিও প্রকাশের পর আলোচনায় এসেছিলেন তিনি। তাকে নিয়ে আলোচনা শেষ না হতেই আরেক পাকিস্তানি মডেলের নগ্ন ভিডিও ফাঁস হয়েছে।

এবার ফাঁস হয়েছে পাকিস্তানি মডেল অভিনেত্রী সামারা চৌধুরীর নগ্ন ভিডিও। গত দুই-তিন দিনে সামাজিকমাধ্যমে তার একাধিক ব্যক্তিগত ভিডিও এবং ছবি ছড়িয়ে পড়েছে।দুবাইভিত্তিক ইংরেজি সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ রোববার (১৭ নভেম্বর) বিষয়টি নিয়ে খবর প্রকাশ করেছে।

খবরে বলা হয়েছে, সামারা চৌধুরী পাকিস্তানের বিভিন্ন টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনে ও কিছু মডেলিং প্রকল্পে কাজ করেন।তার ফাঁস হওয়া একাধিক ভিডিওর মধ্যে কয়েকটিতে তাকে পোষাক খুলতে দেখা যাচ্ছে। একাধিক ভিডিওতে তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

সামারার মোবাইল ফোন হ্যাক করে এসব ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু ভিডিও পর্ণগ্রাফি ওয়েবসাইটের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি সামারা।