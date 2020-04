ইরফান ভাই আপনি আমাদের জীবনের অংশ ছিলেন : শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক : মা’রা গেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ইরফান খান। এদেশের ডুব চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই শোকের ঢেউটা এদেশেও আছড়ে পড়েছে গোটা চলচ্চিত্র দুনিয়ায়। বলিউড থেকে শুরু কপ্রে সবখানেই শোকাতুর মানুষ। শোক প্রকাশ করছেন এই সময়েরা সেরা সেরা তারকারা।

শাহরুখ এই সময়ের সেরা অভিনেতা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন প্রয়াত ইরফান খানকে। শাহরুখ সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমার বন্ধু… অনুপ্রেরণা এবং আমাদের সময়ের সেরা অভিনেতা। আল্লাহ আপনার আত্মার মঙ্গল করুক ইরফান ভাই… আপনাকে ততটাই মিস করবো যতটা আপনি আমাদের জীবনের অংশ ছিলেন।’

আজ বুধবার মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ইরফান খান। স্লামডগ মিলিয়নিয়ার মতো চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। অভিনয় করেছেন বলিউড ও হলিউডের বহু ছবিতে। বাংলাদেশে বহুল আলোচিত একটি চলচ্চিত্র ‘ডুব’-এর মূল ভূমিকাতেও ছিলেন তিনি।