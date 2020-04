ইসলামপুরে ফাঁসিতে ঝুলে এক ব্যক্তির আত্বহত্যা

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি ॥ জামালপুরের ইসলামপুরে তারা মিয়া (৬০)নামের এক শ্রমিক ফাঁসিতে ঝুলে আত্বহত্যার অভিযোগ উঠেছে। সে উপজেলার পাঁচবাড়িয়া গ্রামের বুধু শেখের পুত্র।

এলাকাবাসী জানায়, প্রায় একযুগ আগে ঢাকায় একটি কারখানায় তারা মিয়া শ্রমিকের কাজ করা অবস্থায় পেটে আঘাত পান। এতে তার মূত্রথলিতে সমস্যা দেখা দেয়। পর পর তিনবার অপারেশন করা হলেও আরোগ্য হয়নি। বৃহস্পতিবার বিকালে সকলের অজান্তে বাড়ির পাশে একটি গাছের ডালে আত্বহত্যা করে।

ইসলামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান- বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফাঁসিতে ঝুলানো বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট বিষয়টি জানা যাবে।

Please follow and like us: