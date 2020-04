করোনা’য় কর্মহীনদের মাঝে গাবতলী সোনারায় ইউনিয়নে ত্রান সামগ্রী বিতরণ

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ করোনা ভাইরাস এর কারনে মানুষ কর্মহীন হওয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার বগুড়ার গাবতলী সোনারায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে কর্মহীন ও অসহায় মানুষের মাঝে ত্রান সামগ্রী (জনপ্রতি ১০কেজী চাল ও ২কেজী আলু) বিতরণ করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরিফ আহম্মেদ, ১নং প্যানেল চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, ইউপি সদস্য সাহাদৎ হোসেন গামা, আলেক উদ্দিন কালু, মরিয়ম আকতার রুমা, রুবি বেগম, ইউনিয়ন যুব লীগের সভাপতি জিল্লুর রহমান সাখিল, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবু হায়াত সুইট, উদ্যোক্তা মমিনুল ইসলাম প্রমূখ। উল্লেখ্য (সোনারায় ইউনিয়নে কর্মহীন মানুষের জন্য ২মেট্রিক টন চাল এবং জনপ্রতি ২কেজী করে আলু বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে)। যা জনপ্রতি ১০কেজী করে চাল ও ২কেজী করে আলু পাবে মোট ২শত জন কর্মহীন মানুষ।

