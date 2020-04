করোনায় পুলিশের এসআই আব্দুল খালেকের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রাজধানীর মিরপুর পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত পুলিশের এসআই এবং মসজিদের ইমাম আব্দুল খালেক (৩৬)। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ভোর রাতে ঢাকা আরামবাগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

তার বাড়ী বরগুনার বেতাগী উপজেলার ঝোপখালী গ্রামে। আজিম উদ্দিন মৃধার ছেলে আব্দুল খালেক।

জানা গেছে, শান্ত, বিনয়ী, দায়িত্বপরায়ন ও কর্তব্য পালনে নিরলস, নিরাহংকার, সদা হাস্যোজ্জল পুলিশ কর্মকর্তা (এসআই) আব্দুল খালেক স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোক নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় বেলা ১১ টায় জানাজা শেষে বেতাগীর উদ্দেশে রওনা দিবেন এবং নিজ বাড়িতে পারিবারিক গোরস্থানে প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী দাফন করা হবে।