করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যুর শঙ্কা সচিবের

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: অদৃশ্য শত্রু করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর শঙ্কা করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. নূর-উর-রহমান। গত ২৯ এপ্রিল বুধবার দুপুরে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এই দুর্ভাবনার কথা জানান। তিনি বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যাব। এজন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে কৃষকরা যাতে বোরো ধান কেটে ঠিক সময়ে ঘরে তুলতে পারেন এবং সরকারি খাদ্য গুদামে সেই ধান বিক্রি করতে পারেন এ বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে। করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারীর পরিস্থিতির কথা তুলে তা মোকাবেলায় সর্বস্তরের মানুষের ঐক্য ও ঐকান্তিক চেষ্টা অপরিহার্য বলেও মনে করছেন তিনি। “ঈদুল ফিতরের আগে আবারো একটা বড় ধাক্কা আসতে পারে”। ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন শহরে কর্মরত লোকজন বাড়ি ফিরলে, তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে।

এ জন্য প্রশাসন, পুলিশ, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান সচিব মো. নূর-উর-রহমান। সাদুল্লাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নবীনেওয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সাহারিয়া খান বিপ্লব,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শাহিনুল ইসলাম মন্ডল, সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদ রানা,ইউপি চেয়ারম্যান সাজেদুল ইসলাম স্বাধীন প্রমূখ।