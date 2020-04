শ্রমিকরা কর্মস্থলে না ফিরলেও চাকরি যাবে না ও বেতন পাবেন

গ্রামের তৈরি পোশাক শ্রমিকরা ঘরে বসে বেতন পাবেন বলে জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিজিএমইএর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

সংগঠনটির সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, ঢাকার বাইরে অবস্থানরত পোশাক শ্রমিকদের এখন ঢাকায় আসার প্রয়োজন নেই, বেতন পৌঁছে দেয়া হবে।

এদিকে, বিজিএমইর শতাধিক গার্মেন্টস কর্মী এখনো মার্চ মাসের বকেয়া বেতন পাননি।

এজেআই গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এর চেয়ারম্যান অনন্ত জলিল বলেন, দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে অন্ততপক্ষে ৬ হাজার কারখানা রয়েছে। কিছু গার্মেন্টসে বেতন হয়নি তাই বলে সমগ্র গার্মেন্টস সেক্টরকে দোষারোপ করা যাবে না।

তিনি বলেন, ছয় হাজার গার্মেন্টস এর মধ্যে মাত্র এক থেকে দেড়শ কারখানার এক লাখ শ্রমিকের বেতন দেওয়া হয়নি। কারখানাগুলো সব কন্ট্রাক্টকে চলে। আমরা যারা শ্রমিকদের বেতন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিয়ে কাজ করাচ্ছি তাদের কথা চিন্তা করেন। দেশের অর্থনীতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

