চট্টগ্রামে করোনার পরীক্ষার অঞ্চলভিত্তিক ল্যাব নির্ধারণ

চট্টগ্রাম বিভাগের করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) নমুনা পরীক্ষায় অঞ্চলভিত্তিক ল্যাব নির্ধারণ করে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ি চট্টগ্রাম মহানগর (সিটি করপোরেশন এলাকা) ও চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন উপজেলাগুলোর নমুনা পরীক্ষা হবে ফৌজদারহাটের বিআইটিআইডি ল্যাবে। তবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম চালু হলে সিটি করপোরেশন এলাকার নমুনাগুলো শুধু ওই ল্যাবেই পরীক্ষা হবে।

চমেকের ল্যাবটি চালু না হওয়া পর্যন্ত সিটি করপোরেশন ও চট্টগ্রাম জেলার সব নমুনা বিআইটিআইডির ল্যাবেই পরীক্ষা হবে। আগামী সপ্তাহের দিকে চমেকের ল্যাবটি চালু হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া গত ২৫ এপ্রিল চালু হওয়া চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) ল্যাবে পরীক্ষা হবে চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার নমুনা।

তবে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব চালু হলে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও চাঁদপুর জেলার নমুনাগুলো সেখানেই পরীক্ষা হবে। এছাড়া কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার নমুনা পরীক্ষা হবে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের ল্যাবে। কক্সবাজারের ওই ল্যাবে বর্তমানে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।