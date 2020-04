চাকরি বাঁচাতে কর্মস্থলে যোগ দিতে করোনাভাইরাসের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমজীবী মানুষেরা ঢল এখন ঢাকার পথে। নৌ-রুট দিয়ে ঢুকছেন বেশিরভাগ। যারা ফিরছেন তাদের বেশিরভাগই কাজ করেন বিভিন্ন পোশাক কারখানায়।

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে লকডাউন থাকলেও কর্ম বাঁচাতে যাত্রী ভ্যান, মোটরসাইকেলসহ বিকল্প যানে ফিরছেন সবাই। এতে কাঁঠালবাড়ি-শিমুলিয়া ও দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌঘাটে বেড়েছে শ্রমজীবী মানুষের ঢল।

দু’টি ঘাটে সীমিত ফেরী চলাচল করছে। যেগুলো চলছে সেখানে উপচে পড়া ভিড়।