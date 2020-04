দক্ষিণ সুনামগঞ্জে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি নিরব উপজেলা আওয়ামীলীগ

নাইম তালুকদার : সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার দুই যুবদলের সক্রিয় কর্মী নাশকতার প্রধান হুতা একের পর এক তাদের ব্যাক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক আইডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগকে নিয়ে এই দুই নেতা দিনের পর দিন অশ্লীল ভাষায় কটুক্তিকর একাধিক পোষ্ট করে ইদানীং ভাইরাল হওয়ার জন্য মরিয়া উঠেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায় উপজেলার শিমুলবাক ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা যুবদলের ( আনছার উদ্দীন গ্রুপের) দুই যুবদল কর্মী জুনাক আহমেদ ও মহিবুর রহমান মানিক তাদের ফেইসবুক আইডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল ভাষায় ব্যঙ্গ চিত্র করে পোষ্ট করলে দক্ষিণ সুনামগঞ্জে এতো সব আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীর মধ্যে কেউ এদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে আজ পর্যন্ত কিছু বলেন নি। তাদের এই তান্ডব লীলার বিরুদ্ধে এক মাত্র প্রতিবাদের মুখ খুলেন সুনামগঞ্জ জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের সভাপতি মঈন উদ্দিন আহমেদ।

জুনাক ও মহিবুর রহমান মানিক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তিকর পোষ্ট ও গালাগালের বিষয়টি উনার নজরে আসলে তিনি সংঙ্গে-সংঙ্গে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানায় এই দুই কটুক্তি কারীদের উপর মামলা দায়ের করেন। গ্রাম্য প্রবাদের ন্যায় আজ জমে উঠেছে দক্ষিণ সুনামগঞ্জের আওয়ামী রাজনীতির রূপরেখা। যে চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। একজন মঈন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জননেত্রী শেখ হাসিনার কটুক্তি কারীদের বিরুদ্ধে তোড়জোড়ে প্রতিবাদ করলে সেখানে সমগ্র উপজেলার আওয়ামীলীগ আজ নিরব। বিচারে বানী আজ নিরলে কাদে,,। মঈন উদ্দিন আহমেদ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানায় প্রমাণ সহ মামলা দায়ের করলে আজ পর্যন্ত কোন হদিস পায় নি।

একে-একে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার আওয়ামীলীগের হাইকমান্ড সহ সকল নেতাকর্মীদেরকে বিষয়টি অবগত করলে এ নিয়ে মুখ খুলতে কেউ এখন ও রাজি হননি । বার- বার নিজের অর্থ ও পরিশ্রম দিয়ে প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন এই দুই কটুক্তি কারীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কি এমন আলাদীনের চেরাগ এই দুই কটুক্তি কারী যাদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসন ও আওয়ামীলীগের নেতারা এদের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নিচ্ছেন না, এমন প্রশ্ন উকি দেয় দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা সহ অত্র জেলার স্বাধীনতা স্বপক্ষের মুক্তিযোদ্বাদের মনে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার এক প্রবীন মুরুব্বী আওয়ামীলীগ নেতা জানান,আমরা আজীবন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে আসছি।

আর আমাদের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় দুই কটুক্তিকারী আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ষোল কোটি মানুষের আশার আশ্রয়স্থল শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি করবে, দলীয় নেতাকর্মী ও প্রশাসন সেখানে আঙ্গুল চুষবে এদের বিরুদ্ধে কোন একশ্যানে যাবে না, বিষয়টি আসলে শুনতেই খুব দুঃখজনক। আমরা দলীয় নেতাকর্মী ও প্রশাসনের কাছে করজোড়ে নিবেদন এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী আমাদের। অনুসন্ধানে আরো জানা যায় , এই দুই কটুক্তিকারী জুনাক ও মহিবুর রহমান মানিক উপজেলা আওয়ামীলীগের কতিপয় নেতাদের সাথে সাখ্যতা রেখে বিভিন্ন সময় উপজেলার পল্লী অঞ্চলের নিরিহ মানুষজনের সাথে অমানবিক আচরণ করেন।

তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলেই বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকী দিয়ে শিতল করে দেন। তাদের ছত্রছায়া এলাকায় একটি বাহিনী রয়েছে যারা সময় কাল বুঝে চিন্তাই, ও মাদক ব্যবসা করে আসছেন। তাদের এই কুকর্মের বিরুদ্ধে কেহ মুখ খুললে প্রতিবাদী লোকের পিছনে লেলিয়ে দেন গোন্ডা বাহিনী। রাতের আধারে বাজার হাটে বেইজ্জতি করেন তারা মানুষদেরকে। তাদের ভয়ে এলাকার মানুষজন তর-তর করে কেপে উঠেন। তাদের অমানবিক নির্যাতনে কারণে মানুষের মনে আতংক বিরাজ করে। তারা এলাকায় একচেটিয়া বিএনপি প্রতিষ্টার পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরুদ্ধী কর্ম কান্ড করে আসছে।

মামলার বাদী মঈন উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের একজন সৈনিক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে বুকে লালন করে সৈনিকলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছি। আমি এই দুই কটুক্তি কারীদের উপর দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া পাইনি, বরং উল্টো হুমকি ধামকী দিচ্ছে ওদের নেতা কর্মীর আমার ফেইসবুকে।

আমি এখন নিরাপত্তা হীনতায় ভূগছি। আমার জান-মালের নিরাপত্তার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টি কামনা করছি। আমার শরীরে শেষ বিন্দুমাত্র রক্ত দিয়ে ও এদের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করে যাবো । কারণ আমি ও আমার পরিবার রক্তে মাংসে আওয়ামীলীগ।

এব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী এম, এ মান্নান বলেন, ওরা আসলে খুবই দুষ্ট লোক। যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কটুক্তি করে। বিষয়টি আসলে অত্যন্ত দুঃখজনক। এবিষয় নিয়ে আমাকে কেউ আগে কিছু জানান নি। আমি এই মুহুর্তে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানার ওসি, ও সুনামগঞ্জ পুলিশ সুপারকে বলে দিতেছি। বিষয়টি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে । এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।