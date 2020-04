নাটোরে করোনায় আক্রান্ত ৯ জন।। জেলা লকডাউন ঘোষণা

অমর ডি কস্তা,নাটোর প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অবশেষে নাটোর জেলাকে লকডাউন (অবরুদ্ধ) ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। নাটোরের জেলা প্রশাসক এবং করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভাপতি মো. শাহরিয়াজ পিএএ আজ সকাল ১১টায় এই ঘোষণা জারি করেন। জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরিত গণ-বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল ২০২০) বেলা ৩টা থেকে এই লকডাউন কার্যকর শুরু হবে। জেলা লকডাউনের ফলে জেলার বাইরে জনসাধারণের যেমন প্রস্থান বা যাওয়া নিষেধ তেমনি অন্য জেলা থেকে এই জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই লকডাউন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলা লকডাউনের অংশ হিসেবে জেলার অভ্যন্তরে এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলাতে জনসাধারণের আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গণ পরিবহন ও জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই লকডাউনের আওতামুক্ত থাকবে জরুরী পরিষেবা যেমন-চিকিৎসা সেবা, কৃষি পণ্য, খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, সংবাদকর্মী ও সংবাদপত্র, ঔষধ শিল্প সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও কর্মী, সরকারী জরুরী পরিষেবা ইত্যাদি। এই আদেশ অম্যান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নাটোর জেলায় মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৯ জন। জেলা লকডাউন ঘোষণা করার আগে গত মঙ্গলবার থেকে করোনায় আক্রান্ত এলাকা নাটোর সদরের ছাতনী ইউনিয়ন ও নাটোর সদর হাসপাতাল, সিংড়া উপজেলা ও গুরুদাসপুরের নাজিরপুর ইউনিয়ন লকডাউন করা হয়েছে।