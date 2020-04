নোয়াখালীতে আরও তিনজনের করোনা শনাক্ত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভাতে নতুন করে আরও তিনজনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। শনাক্ত হওয়াদের মধ্যে একজন নারী ও দুজন পুরুষ রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে আসা এক যুবকসহ জেলায় মোট ১০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। যার মধ্যে মারা গেছেন দুইজন।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অসীম কুমার দাস।

তিনি আরও জানান, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটি থেকে নমুনার রিপোর্টটি আসে রাতে। গত ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ওই তিন ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তখন তারা হালকা সর্দি, জ্বর ও কাশি ছিল। নতুন যে তিনজন আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে দুজন চৌরাস্তা আপন নিবাস হাউজিং এলকার আর অন্য একজন চৌমুহনী কলেজ রোড এলাকায় বসবাস করছেন।

এই বিষয়ে বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহবুব আলম জানান, নমুনা সংগ্রহের সময় আমরা ওই সদস্যদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছি। একই সাথে তাদের এলকাগুলো লকডাউন করি। অপর সদস্যসহ তার সংস্পর্শে থাকা অন্য সদস্যদের ও নমুনা সংগ্রহ করা হবে।