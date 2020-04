প্রবাসী কল্যাণ ও রেল মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব

জনপ্রশাসনে রদবদলে নতুন সচিব পেয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজাকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে।

আর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনকে পদোন্নতি দিয়ে সচিব করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার পৃথক আদেশে এসব রদবদল করে।

চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় রেলপথ মন্ত্রণালযয়ে জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোফাজ্জেল হোসেন আগামী ৫ মে থেকে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যাচ্ছেন।