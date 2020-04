বাগেরহাটে ভ্রাম্যামান আদালতে ৯টি মামলা ও ৪হাজার ২শ টাকা জরিমানা

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের ফকিরহাটে করোনা ভাইরাসে সরকারের ঘরে থাকা নির্দেশ অমান্য করে অকারণে যানবাহন চালানো সহ বিভিন্ন কারণে ৯টি যানবাহনের বিরুদ্ধে ৯টি মামলা দায়ের ও ৪হাজার ২শ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যামান আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে খুলনা-বাগেহাট ও খুলনা-মংলা মহাসড়কের কাটাখালী বাসস্ট্যান্ডের বাদল চত্তরে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট রহিমা সুলতানা বুশরা।

এসময় বিজ্ঞ আদালতকে সহযোগীতা করেন, মডেল থানা পুলিশের উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) গৌতম রায়, কাটাখালী হাইওয়ে পুলিশের এএসআই আব্দুল আজিজ ও আদালতের পেশকার রোস্তম আলী।