লকডাউনে গৃহবন্দি। তার উপর খুব মা হতে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে ছোটবেলার স্মৃতিতে ভাসলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। ফিরে গেলে ‘পুরানো সেই দিনের কথা’য়।

কোয়েল তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়েন। সেবছর সরস্বতী পূজার দিনে ভবানীপুরের বাড়িতে সাজুগুজু করে ছবি তুলেছিলেন তিনি। এত বছর পর সেই ছবিই হঠাৎ খুঁজে পেয়েছেন অভিনেত্রী।

ছবিতে অবশ্য কোয়েলের সঙ্গে আরও এক কিশোরীকে দেখা যাচ্ছে। ইনস্টাগ্রাম থেকে জানা যাচ্ছে, কোয়েলের সঙ্গে ওই কিশোরীর নাম সুকন্যা পাল। তবে সম্পর্কে তিনি কোয়েলের কে হন, তা অবশ্য ছবিতে উল্লেখ নেই।