রমজানে ফ্রিতে সবজি বাজার, মানুষের দীর্ঘ লাইন

স্টাফ রিপোর্টার ::

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশজুড়ে ছুটি চলমান। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে মানুষ। সরকারি বা ব্যক্তি অর্থায়নে কর্মহীন মানুষ চাল-ডাল পেলেও সবজি সংকটে পড়েছেন। পবিত্র মাহে রমজানের শুরু থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সবজির দাম বাড়িয়েই চলেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এতে বিপাকে পড়েছেন কর্মহীন মানুষেরা। এমন সময় ‘ফ্রিতে সবজি বাজার’ নিয়ে শতশত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সংবাদকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৬৭ নং ওয়ার্ডের ডেমরার বকশিনগর, শুকুরসী ও আমতলা এলাকায় খটে খাওয়া ও মধ্যবিত্ত কর্মহীন মানুষের মাঝে ‘ফ্রিতে সবজি’ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আজকের তাজা খবর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক কন্ঠশিল্পী নজরুল ইসলাম দয়া।

একটি প্যাকেটে রয়েছে আলু এককেজি, টমেটো এককেজি, করলা এককেজি, জালি কুমড়া ১টি, মিষ্টি কুমড়া এককেজি, কাঁচা মরিচ ২৫০ গ্রাম ও পেঁয়াজ ৫০০গ্রাম।

ফ্রিতে সবজি দেয়া হচ্ছে খবর ছড়িয়ে পড়লে সবজি নেয়ার জন্য ঘর থেকে নারী-পুরুষ ছুটে আসেন। এতে দীর্ঘ লাইন হলেও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে দেয়া হয় ‘ফ্রিতে সবজি’।

৬৭ নং ওয়ার্ডের প্রবাসী মাসুম মিয়ার অর্থায়নে এবং সংবাদকর্মীদের সমন্বয়ে ‘ফ্রিতে সবজি’ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে সংবাদকর্মী লিটন গাজী, স্থানীয় সমাজ সেবক মেহেদী হাসান, আবুল বাশার, ইকবাল হোসেন, বাবুল আহমেদ সহ সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

