লক্ষ্মীপুরে করোনা রোগী ৪৩ জন : নতুন করে আক্রান্ত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরের নতুন করে আরো ৬ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এনিয়ে জেলায় করোনা রোগী বেড়ে ৪৩ জন দাঁড়িয়েছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা সিভিল সার্জন আবদুল গাফ্ফার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন অফিস সূত্র জানায়, বুধবার চট্টগ্রামের বিআইটিআইডি ও ভেটেরিনারী এন্ড এনিম্যাল সাইন্স ইউনিভার্সিটিতে লক্ষ্মীপুরের নমুনা গুলোর পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ৬ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। এরমধ্যে সদরে ৫ জন ও রামগতিতে ১জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলে চিকিৎসকসহ ৩৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এরমধ্যে রামগঞ্জে ১৬ জন, সদরে ১৭ জন, কমলনগরে ৫ জন ও রামগতিতে ৫ জন।

লক্ষ্মীপুর জেলা সিভিল সার্জন আবদুল গাফ্ফার জানান, রামগঞ্জে প্রথম ও রামগতিতে দ্বিতীয় আক্রান্ত রোগীকে ঢাকার কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আক্রান্ত বেশকয়েক জনকে সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।