শিবগঞ্জে কর্মহীন পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দিলেন সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়ারেছ আকন্দ

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ৮নং শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আলহাজ্ব আব্দুল ওয়ারেছ আকন্দ পাঁচশত কর্মহীন পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের মেদিনীপাড়া নিজ বাড়ীতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব জনাব তারেক রহমানের নির্দেশে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র তত্ত¡াবধানে ও শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আলহাজ্ব আব্দুল ওয়ারেছ আকন্দ’র সহযোগিতায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতারণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শিবগঞ্জ থানা বিএনপির নেতা এসএম তাজুল ইসলাম, শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আলহাজ্ব আব্দুল ওয়ারেছ আকন্দ, বিএনপি নেতা আলহাজ্ব ইউনুছ আলী আকন্দ, খলিলুর রহমান, সমাজ সেবক মন্টু মিয়া, আব্দুর রহমান, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, বেলাল প্রমূখ। কর্মহীন পরিবারের সদস্যরা খাদ্য সামগ্রী পেয়ে সকলে সন্তুষ্টি হয়ে বাড়ী ফিরেন।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া