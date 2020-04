২০০০ চিকিৎসক ও ৫০৫৪ নার্স নিয়োগের সুপারিশ

করোনার মহামারিতে চিকিৎসার গতি বাড়াতে দ্রুত দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও যারা নিয়োগ পাননি তাদের মধ্য থেকে দুই হাজার চিকিসৎককে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে সহকারী সার্জন পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ৫ হাজার ৫৪ জনকে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

এতে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী দুই হাজার চিকিৎসক এবং হাসপাতালে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ৫ হাজার ৫৪ জনকে নার্স হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিশনের এই সুপারিশের এখন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এদের নিয়ে পদায়ন করলেই তারা কাজে যোগ দিতে পারবেন।

সুপারিশপ্রাপ্তদের তালিকা www.bpsc.gov.bd এবং টেলিটকের http://bpsc.teletalk.com.bd থেকে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে চিকিৎসক সংকটের কারণে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নতুন দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।