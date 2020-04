৬৯৫৯ কওমি মাদ্রাসাকে ৮ কোটি ৩১ লাখ টাকা সহায়তা প্রধানমন্ত্রীর

পবিত্র রমজান উপলক্ষে দেশের ৬ হাজার ৯৫৯টি কওমি মাদ্রাসাকে ৮ কোটি ৩১ লাখ ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ই্এফটি)-এর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের কাছে সমুদয় অর্থ পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি সুত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া মাদরাসাগুলোর মধ্যে রংপুরে ৭০৩টি, রাজশাহীতে ৭০৪টি, খুলনায় ১ হাজার ১১টি, বরিশালে ৪০২টি, ময়মনসিংহে ৩৯৭টি, ঢাকায় ১ হাজার ৭৮০টি, চট্টগ্রামে ১ হাজার ৪৮১টি এবং সিলেটে ৪৮১টি।

বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল সব জেলা প্রশাসকদের ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ই্এফটি) পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই বরাদ্দকৃত অর্থ অধিকাংশ জেলা প্রশাসক ইতোমধ্যে মাদরাসাগুলোর অনুকূলে হস্তান্তর করেছেন বলেও জানা গেছে।