গাইবান্ধায় একমাসে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা জরিমানা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় একমাসে গাইবান্ধায় ১৭৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গত ১এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ৮৫০ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল বৃহ¯পতিবার রাতে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সুত্রে এ তথ্য জানা যায়।

এপ্রিল মাসে জেলার সাতটি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ। এসময় লকডাউন অমান্য করা, বেশি দামে পণ্য বিক্রি, অবৈধ বালু উত্তোলনসহ সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা অমান্য করায় এসব মামলা ও জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে ১৯ জনকে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।