ঝড়ে উড়ে গেল কাতারের করোনা হাসপাতাল!

প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গেছে কাতারের একটি করোনা হাসপাতাল। একটি মাঠে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী এই হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল। শুক্রবার (১ মে) আরব নিউজের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দুই সপ্তাহ আগে রাজধানী দোহার উত্তরে উম্মে সালাল এলাকায় অস্থায়ী এই হাসপাতালটি নির্মাণ করা হয়েছিল। শুক্রবার ঝড়ে হাসপাতালটি তছনছ হয়ে যায়। এসময় অনেক যন্ত্রপাতিও উড়ে যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হাসপাতালের ছাদ উড়ে গিয়ে একটি গাড়ির উপর পড়েছে। অনেকে ঘটনাস্থল থেকে দৌঁড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় অবশ্য কোনো হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

কাতারে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৯৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ হাজার ৪৩৬ জন।

সূত্র- আরব নিউজ।