ফুলছড়িতে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদে বালুবোঝাই নৌকার ধাক্কায় ডুবে যাওয়া মাছ ধরা নৌকার নিখোঁজ এনামুল (৩৫) নামে এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল বৃহ¯পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বালাসীঘাট এলাকা থেকে এনামুলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত এনামুল গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নের চিড়াকুটি গ্রামের মফিজাল মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা বলেন বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে ফুলছড়ি উপজেলার বালাসীঘাট এলাকায় নৌকা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরছিলেন এনামুল ও তার বাবা। এসময় বালুবোঝাই একটি নৌকার ধাক্কায় মাছ ধরা নৌকাটি ডুবে যায়। বাবা মফিজাল সাঁতরে তীরে উঠে এলেও নিখোঁজ হন এনামুল। পরে সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল এসে সন্ধ্যায় এনামুলের মরদেহ উদ্ধার করে।

গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের উপ-পরিচালক আমিরুল ইসলাম বলেন গাইবান্ধা সার্ভিসের সহযোগিতায় রংপুর থেকে আসা ডুবরিরা চার ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে এনামুলের মরদেহ উদ্ধার করে।