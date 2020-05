ভূঞাপুরে নম্বরবিহীন বালুবাহী ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে বালুবাহী নম্বরবিহীন একটি হাইড্রোলিক ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে আব্দুর রশিদ (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আব্দুর রশিদ উপজেলার জগৎপুরা মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় উত্তেজিত স্থানীয়রা ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ভূঞাপুর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনার পরপরই ট্রাক চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।

শুক্রবার (১ মে) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার জগৎপুরা এলাকার অবৈধ বালুর ঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, প্রভাবশালীরা দীর্ঘদিন ধরে জগৎপুরা এলাকায় অবৈধভাবে বালুর ঘাট তৈরি করে ট্রাকযোগে বালু বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছে। করোনার মধ্যে পণ্যবাহী পরিবহন ছাড়া সকল ধরনের পরিবহন চলাচল বন্ধ থাকলেও অজ্ঞাত কারণে বালুর ট্রাক বেপরোয়াভাবে চলাচল করছে। কিন্তু প্রশাসন বালুর ট্রাক ও অবৈধ বালুর ঘাট বন্ধে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়নি।

ভূঞাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. রাশিদুল ইসলাম জানান, জগৎপুরা এলাকায় ঘাটে হাইড্রোলিকের একটি ট্রাক বালু ভর্তি যায়। এ সময় ট্রাকটি পিছনে যাওয়ার সময় সেখানে থাকা আব্দুর রশিদের উপর তুলে দেয়। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার খবর শুনে উত্তেজিত জনতা ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনার পরই ট্রাকের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।