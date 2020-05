যে ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল!

প্রাণঘাতী করোনার প্রভাব ঠেকাতে গত মার্চের ১৮ তারিখ থেকে মালয়েশিয়ায় চলছে টানা লকডাউন। যার কারণে মসজিদগুলোতেও হচ্ছে না কোন ওয়াক্ত নামাজের জামাত। মাহে রমজানের আগে ঘোষণা দেয়া হয় যেন এবারের তারাবির নামাজও ঘরে পড়া হয়।

সবাই যার যার ঘরে নামাজ আদায় করলেও পবিত্র রমজানকে উদ্দেশ্য করে কয়েকজন বাংলাদেশির তারাবি নামাজ আদায়ে ছিল ভিন্নতা। একটি ছবিতে দেখা যায় কয়েকজন নির্মাণ বাংলাদেশি শ্রমিক একটি ব্রিজের নিচে নামাজ আদায় করছেন। তাও আবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে ছবিটি। এবং অনেকে ছবিটির প্রশংসা করছেন।

ছবিটি তুলেছেন ফটো সাংবাদিক আইজউদ্দিন সাদ। ছবিটি দেখে অনেকেই ইতিবাচক মন্তব্য করছেন এবং বাংলাদেশি নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশংসা করছেন।

আবার লকডাউনের মধ্যে এভাবে বাইরে নামাজ পড়ার প্রসঙ্গও উঠে আসছে আলোচনায়। অনেকে মনে করছেন, ছবিটিতে লকডাউন আইন ভঙ্গের কিছুই চোখে পড়েনি। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা নামাজ আদায় করছিলেন।

এর আগে মুভমেন্ট কন্ট্রোল আদেশের মধ্যে মালয়েশিযার জহুরবারু মুয়ার এলাকায় একটি ফার্নিচার কারখানায় কর্মরত বাংলাদেশি ও অন্যান্য দেশের মুসলমান কর্মীরা জুমার নামাজ আদায়ে লকডাউন আইন লঙ্ঘন করেন। যেখানে প্রায় শতাধিক বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঘটনার দিন তাদের গ্রেফতার করে জরিমানা করা হয়েছিল। লকডাউন আইন ভেঙে নামাজ আদায়ে নানা ধরনের মন্তব্য করেছিলেন নেটিজেনরা। কিন্তু এবার নামাজরত ছবির দৃশ্যের প্রশংসা করছেন ওই নেটিজেনরা। তারা বলছেন, অসলেই বাংলাদেশিরা ধর্মপ্রিয় মুসলমান।