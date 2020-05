লক্ষ্মীপুরে ক্ষতিগ্রস্ত ও হতদ্ররিদ্রদের মধ্যে-যুবদলের ত্রাণ বিতরণ

তারেক উদ্দিন জাবেদ: লক্ষ্মীপুর

জেলা যুবদলের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের কর্মহারা অসহায়দের মাঝে চাল, ডাল, আলু তেল, পেয়াজ, সাবানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার (০১ মে ) সকালে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রায় ৫ শতাধিক পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে ছিলো চাউল, ডাল, আলু, তৈল ও পেয়াজ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কেদ্রীয় বিএনপির সহ-সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাবউদ্দি সাবু, লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ ব্যাপারী, জেলা যুবদলের সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, সাধারণ সম্পাদক সৈদয় রশিদুল হাসান লিংকন, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন ভুলু,সাবেক পৌর যুবদলের সভাপতি রুবেল চৌধুরী, লাহারকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোশারেফ হোসেন মুশু পাটোয়ারী, যুবদল নেতা জাকির হোসেন টিপু, শামসুল আহসান মামুন ও ছাত্রদল নেতা জাহিদ পাপ্পুসহ প্রমুখ।

এই ব্যাপারে লক্ষ্মীপুর জেলা যুবদলের নেতা কর্মীরা বলেন, ‘সারা বিশ্বে করোনাভাইরাসের মহামারী লেগেছে। বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে দেড় শতাধিকের বেশি লোক মারা গেছে। আক্রান্ত হয়েছে প্রায় আট হাজার। আর এই ভাইরাস মোকাবিলায় অনেকদিন ধরে লকডাউন চলছে। ফলে অফিস আদালত কর্মপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নিন্মআয়ের লোকজন সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে। তাই তাদেরকে আমরা ত্রাণ দিচ্ছি, এটা অব্যাহত থাকবে।