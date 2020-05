লামায় নারীদের স্বাবলম্বী করছেন উদ্যোক্তা ফাতেমা পারুল

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি: বান্দরবানের লামায় নারী উদ্যোক্তা ফাতেমা পারুল অসহায়,হতদরিদ্র,বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্ত নারীদরে নিয়ে কাজ করেন। লামায় তার অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক নারী এখন স্বাবলম্বী।

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিতে কাজ করছেন ফাতেমা পারুল। ২০০২সালে কয়েকজন নারী নিয়ে গঠন করেন নবজাগরন মহিলা উন্নয়ন সমিতি। এই সমিতির মাধ্যমে সেলাই,বøকবাটিক,পুতি দিয়ে ফুলের টব,জুয়েলারি,মোমবাতি দিয়ে শোফিচ তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন দিয়ে নারীদের দক্ষ করে তোলা হয়।প্রশিক্ষন পেয়ে নারীরা সেলাই, বাহারী বøকবাটিকের পোশাক,পুতির ফুলের টব, জুয়েলারি ও মোমবাতি দিয়ে দৃষ্টিনন্দন শোফিচ তৈরি করে গ্রাম ও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে নিজেদের পারিবারিক চাহিদা পুরন করার পাশাপাশি লাভজনক ব্যবসায় নিয়োগ করছেন তারা। তাদের তৈরি পোশাক ও হস্তশিল্প ইতিমধ্যে জেলা ও জেলার বাহিরে সুনাম অর্জন করেছে।

সুবিধাভোগীদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তা বেগম,শিউলি আক্তার,নুরজাহান, রহিমা বেগম জানান,দুবেলা আহার যেখানে জুড়তনা আমাদেও, সমিতির প্রশিক্ষন পেয়ে নিজেরা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছি।ফাতেমা আপার কারনে আজ আমরা স্বাবলম্বী।

বৃহৎ পরিসরে নারীদের নিয়ে কাজ করতে একটি এনজিও চালুর সকল পক্রিয়া শেষের দিকে তবে সকলের সহযোগীতা পেলে অচিরেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে বলে ফাতেমা পারুলের অভিমত।

