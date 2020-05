লামায় ৩৮৬ দোকান মালিক শ্রমিকদের মানবিক সহায়তা প্রদান

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বান্দরবানের লামায় দোকান মালিক-শ্রমিক পরিবারে । পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপির সহযোগীতায় শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে পৌরসভার উদ্যোগে পৌর বাসটার্মিনাল চত্বরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক- শ্রমিক ২২৬ পরিবারের মাঝে এ মানবিক সহায়তা(ত্রাণ) প্রদান করা হয়।

মেয়র জহিরুল ইসলাম জানান,বৈশ্যিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারনে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবেনা।সবার ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশনা বাস্তবায়নে যখন যে বরাদ্দ পেয়েছি শতভাগ স্বচ্ছতার সাথে রাতদিন পরিশ্রম করে সবার ঘরে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্ঠা করেছি।শক্রবার শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী,দোকান মালিক-শ্রমিক ২২৬ এর আগে ১৬০ মোট ৩৮৬ পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণের চাল বিতরন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল, নির্বাহী কর্মকর্তা নূর এ জান্নাত রুমি,মেয়র জহিরুল ইসলাম, ট্যাগ অফিসার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সানজিদা বিনতে সালাম ,৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ রফিক ও উপজেলা আওয়ামিলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কান্তি দাস,উপজেলা যুবলীগ সহ সভাপতি সাহাব উদ্দিন রিটু প্রমুখ।