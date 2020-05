সুন্দরগঞ্জে কৃষকের ধান কেটে দিলেন শিক্ষক

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ

উপজেলায় এক কৃষকের ধান কেটে দিলেন বেলকা মজিদ পাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিগণ। গত ৩০ এপ্রিল বৃহ¯পতিবার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের মধ্য বেলকা গ্রামের কৃষক আব্দুল গনি মিয়ার ১ বিঘা জমির ব্রি-২৮ ধান কেটে দিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারিগণ।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদ হাসান মন্ডলের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নান আকন্দের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারিগণ কৃষকের ১ বিঘা জমির ধান কাটে দেন। করোনা ভাইরাসের কারণে দিনমজুর সংকটের সময় মানুষ তৈরীর কারিগর শিক্ষক-কর্মচারিগণ ধান কেটে দেয়ায় খুশি কৃষক আব্দুল গনি মিয়া।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান মন্ডল বলেন দেশের এই সংকটের সময় সকলকে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক সারিতে দাড়িয়ে কাজ করা প্রয়োজন। বেলকা মজিদ পাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক- কর্মচারিগণ কৃষকের ধান কেটে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।