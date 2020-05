সুন্দরগঞ্জে নদীতে মাছ ধারার সময় জেলেদের উপর হামলা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে দস্যুদের হামলার শিকার হয়েছে ৩ জেলে। জানা যায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের কেরানিরচর এলকায় ১ মে শুক্রবার সকালে নদীতে মাছ ধরার সময় ৩ জেলেকে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়েছে দস্যুরা। পরে ৩ জেলেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন সূখ চরন দাস (৪৭) তার ছেলে সুফল দাস (২২), রসসে দাস (৩৩)। তাদের সকলের বাড়ী গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের কামারজানি গোঘাট গ্রামে। কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, কামারজানি থেকে নৌকা নিয়ে জেলেরা মাছ ধরার জন্য কেরানিরচর এলকায় আসলে নিরীহ জেলেদের উপর স্থানীয় দস্যু প্রকৃতির কয়েকজন লোক অতর্কিত ভাবে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করে।

সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাদেরকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতলে ভর্তি করা হয়।