সৌদি আরবে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মারা গেছেন ১৫৭ জন। এর মধ্যে ৪৬ জনই প্রবাসী বাংলাদেশি।

বুধবারের (২৯ এপ্রিল) তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২১ হাজার ৪০২ জন। আর মারা গেছেন ১৫৭ জন। এর মধ্যে ৪৬ জনই প্রবাসী বাংলাদেশি।

এছড়াও গত তিন সপ্তাহে সৌদি আরবে ৮ জনেরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী স্ট্রোক করে মারা গেছেন বলে জানা গেছে।