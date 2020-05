১৩ শর্তে সৌদি আরবে খুলছে শপিংমল

বুধবার থেকে ১৩ শর্তে সৌদি আরবে বিপণিবিতান খুলে দেয়া হচ্ছে। করোনাভাইরাসের প্রভাবে দীর্ঘদিন জরুরী অবস্থা ও লকডাউনে বন্ধ থাকার পর এসব বিপণি বিতান সচল হচ্ছে।

