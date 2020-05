‘আইপিএলে সুযোগ পাওয়াটা মাহমুদউল্লাহর প্রাপ্য’

Bangladesh cricket captain Tamim Iqbal (R) talks with Mahmudullah (L) during a practice session at R. Premadasa Stadium in Colombo on July 22, 2019. - The Bangladesh cricket team arrived in Sri Lanka amid tight security on July 20, the first foreign sporting side to visit the island since the deadly Easter attacks earlier this year. (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP)

'আইপিএলে সুযোগ পাওয়াটা মাহমুদউল্লাহর প্রাপ্য' করোনাভাইরাসের কারণে স্থবির বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন। ঘরে সময় কাটাচ্ছেন সকল ক্রিকেটাররা। এ সময় ক্রিকেট ভক্তদের সঙ্গে লাইভে মুক্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল। গতকাল রাতে ইন্সটাগ্রামে লাইভে তামিমের সঙ্গী ছিলেন আরেক অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। সেখানেই তামিম জানালেন, টি-টোয়েন্টিতে আশানুরুপ পারফরমেন্সের পরও আইপিএলে মাহমুদউল্লাহ সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপের কথা। রোববার রাত ১০টায় ইনস্টাগ্রামে লাইভে আলাপকালে মাহমুদউল্লাহকে উদ্দেশ্যে করে তামিম বলেন, 'সত্যি কথা বলতে আপনি আইপিএলে খেলার সুযোগ পাওয়াটা আপনার প্রাপ্য। আমি আপনাকে আগেও বলেছি এবং এটা আমি মনে করি। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শেষ কয়েক বছর আপনি যেভাবে ব্যাটিং করছেন সেটা দারুণ। আমার কাছে মনে হয়, সেখানে খেলতে না পারাটা আপনার জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়'। তামিমের আক্ষেপের উত্তর দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। তিনি বলেন, 'আইপিএল খেলা সবাই লক্ষ্য থাকে। সবাই সেখানে খেলতে চায়। আমার মনে হয় এটা বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি আসর। যদি খেলতে পারতাম অবশ্যই ভালো লাগতো। কারণ সবাই চায় ভালো জায়গায় পারফর্ম করতে। ওমন সুযোগ আসলে ভালো লাগবে। ওটা নিয়ে মন খারাপ করে তো লাভ নেই'। বাংলাদেশের পক্ষে আইপিএলে সবচেয়ে বেশি সফল সাকিব। বিভিন্ন দলে খেলেছেন তিনি। এছাড়া মুস্তাফিজেরও আইপিএর অভিজ্ঞতা ভালো। এ আইপিএলে একটি করে ম্যাচ খেলেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল, মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা ও আব্দুর রাজ্জাক। তামিমও আইপিএলের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পুনে ওয়ারিয়র্স তামিমকে কোন ম্যাচ খেলায়নি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দেশে সেরাদের কাতারেই পড়েন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২০১৫ সালের পর থেকে ১৩১ স্ট্রাইক রেটে ১ হাজার ১৪ রান করেছেন রিয়াদ। পুরো টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ৮৭ ম্যাচের ৭৯ ইনিংসে ১২২ স্ট্রাইক রেটে ১ হাজার ৪৭৫ রান করেছেন তিনি। বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানেরও মালিক মাহমুদউল্লাহ ।