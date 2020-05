মাত্র ৩ মাস আগে বিয়ে! স্বামী, মেজর অনুজ সুদের কফিন জড়িয়ে শোকে পাথর হয়ে গেলেন স্ত্রী

নয়াদিল্লি: এই তো সেদিন হাতে গাঢ় হয়ে উঠেছিল মেহন্দির রং । এই তো সেদিন কাঁচা হলুদের আভা ছড়িয়ে পড়েছিল নববধূর মুখে । হঠাত্‍ সাদা হয়ে গেল জীবনের সমস্ত রং । মাত্র তিন মাস আগে হয়েছিল বিয়ে । রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ২১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের মেজর অনুজ সুদের সঙ্গে । গত শনিবার রাতে হান্দওয়ারা এনকাউন্টারে লস্কর জঙ্গিদের নিকেশ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন যিনি । মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইন্টারনেটে ঘুরতে শুরু করে অনুজের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী আকৃতি সুদের । সেই ছবি দেখে হৃদয় যেন টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে দেশবাসীর । এ দিন অনুজের বাড়িতে কফিনবন্দী তাঁর মরদেহ পৌঁছানোর পর আকৃতিকে দেখা যায় শূন্য দৃষ্টিতে স্বামীর কফিন ধরে বসে থাকতে । শোকে যেন পাথরপ্রতিমা হয়ে গিয়েছেন তিনি । এদিন অনুজের বাবা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা ব্রিগেডিয়ার চন্দ্রকান্ত সুদ বলেন, ‘সবচেয়ে বড় স্বার্থত্যাগ করেছে আমার ছেলে। দেশ সেবার যে শপথ সে নিয়েছিল প্রাণ দিয়ে সেই কর্তব্য পালন করেছে ।’ সন্তান শোকে বুক ফেটে যাচ্ছে তাঁর । তাও চন্দ্রকান্তবাবুর মুখে শোনা যায়, ”আমার ছেলে এ দেশের এক যোগ্য সন্তান ।”

This picture left me speechless!

She's Akriti Singh, brave wife of Major Anuj Sood, who was martyred in #HandwaraEncounter.

