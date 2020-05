২৫ মার্চ থেকে করোনা পরিস্থিতিতে ৩ হাজার নিরন্ন মানুষের জন্য নতুনধারার ত্রাণ উপহার দেয়া হয়েছে। ২২ মে দিবাগত রাত ১০ টা পর্যন্ত ত্রাণ উপহার দেয়া হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। এ প্রসঙ্গে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেন, `NOT FOR CORONA, WE WILL DIE FOR FOOD’ এই কথাটি আমি শুরু থেকেই বলে আসছিলাম। আর তাঁর প্রমাণও পাওয়া গেছে ত্রাণ চুরি, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দেয়া সহায়তার টাকা চুরির মধ্য দিয়ে। আর তাই বরাবরের মত তাদের পাশে সামর্থনুযায়ী আমরা খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিয়েছি রাজধানীতে আটকে পড়া অভূক্ত-কর্মহীন নিরন্ন মানুষদেরকে। আর এ কাজে যুক্ত ছিলেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির প্রেসিডিয়াম মেম্বার ব্যরিস্টার রায়হান চৌধুরী, শান্তা ফারজানা, সাংবাদিক মাহাবুবুর রহমান সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণি পেশার মানুষ। সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তবে বাড়ি ভাড়া সমস্যার সমাধানের দাবীতে আমাদের অনশন-রোডমার্চ-প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদানের পরও না হওয়া এবং কোটি কোটি মানুষকে খাবার না দিয়ে অভূক্ত রাখার বিষয়ে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। জাতির পিতার কন্যার কাছে এমন অদূরদর্শিতা এবং অপরিকল্পিত কাজ অন্তত করোনা পরিস্থিতিতে আমরা আশা করিনি। যদিত তিনি নতুনধারার দাবী ভাড়ি ভাড়া সমস্যার সমাধান না করেন, ত্রাণ ব্যবস্থা-সহায়তা না দেন, নতুনধারা রাজপথে আবারো নামবে বাংলাদেশকে করোনা পরিস্থিতিতে রক্ষার দাবীতে।

উল্লেখ্য, নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি বরাবরের মত জাতির বিভিন্ন সংকটে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অন্য সকল রাজনৈতিক দলের আগে। এই করোনা পরিস্থিতিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নতুনধাররা ত্রাণ তহবিলও গঠন করা হয়েছে। আগ্রহীগণ চাইলে যাকাত বা অন্য যে কোন অর্থ দান করার জন্য নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি, সঞ্চয়ি হিসাব নম্বর-০১০০১১৬৫৫৯৮১৬, জনতা ব্যাংক তোপখানা রোড, ঢাকা অথবা বিকাশ-০১৭৯৫৫৬৮১৩৭-এ পাঠাতে পারেন। ঈদের দিন সকাল ৮ টা পর্যন্ত ত্রাণ উপহার প্রদান অব্যহত থাকবে বলে জানিয়েছেন নতুনধারার মিডিয়া সেল সদস্য সোহেলী খান নিপু।